Tramontina CenturyTramontina Century - премиум серия кухонных ножей.
Tramontina Century Нож для сэндвичей кованый 6" 24008/006 (Код: 24008/006)
Tramontina Century Нож кухонный 6" Длина лезвия - 155 мм. Ширина лезвия у обуха - 26 мм. Длина рукояти - 110 мм. Толщина - 2 мм. (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/4 мм. Вес ножа - 136 гр. Классический нож для повседневной готовки. Хорошо режет хлеб с твёрдой корочкой и отлично справляется с намазыванием масла, сыра и т.д. И вообще нож прекрасно подойдёт для резки продуктов в плёнке или с плотной оболочкой.
2290 руб.
Tramontina Century Нож кованый для стейков 5" 24004/005 (Код: 24004/005)
Tramontina Century Нож для стейков 5" Длина лезвия - 124 мм. Ширина ножа - 17 мм. Длина рукояти - 100 мм. Толщина - 1,7 мм. Вес ножа - 59 гр. Ещё этот нож называют "Нож для мяса". Благодаря ребристому лезвию данный нож разрезает мясо как масло. Очень удобен для женской руки, т.к. имеет маленький вес и компактную рукоять.
2340 руб.
Tramontina Century Нож кованый накири 7" 24024/007 (Код: 24024/007)
Tramontina Century Нож накири 7" Длина лезвия - 177 мм. Ширина лезвия - 46 мм. Длина рукояти - 120 мм. Толщина - 2,5 мм. (к режущей кромке до 1 - 1/2 мм). Вес ножа - 227 гр. Нож-топорик небольшого размера. По сути этот нож копия японского ножа накири, только в бразильском исполнении, но это не делает его хуже, это делает его просто дешевле. Удобно делать всё, кроме нарезки филе. Данный нож готов выполнить любое поручение своего хозяина.
3830 руб.
Tramontina Century Нож кованый сантоку 7" 24020/007 (Код: 24020/007)
Tramontina Century Нож сантоку 7" Длина лезвия - 180 мм. Ширина лезвия у обуха - 43 мм. Длина рукояти - 120 мм. Толщина - 2,5 мм. (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/3 мм). Вес ножа - 189 гр. Классический сантоку нож небольшого размера. Данный нож готов выполнить любое поручение своего хозяина. Стильный японский дизайн в сочетании с качеством серии Century Line.
3170 руб.
Tramontina Century Мусат 10" 24017/010 (Код: 24017/010)
Tramontina Century Мусат 10" Длина мусата - 250 мм. Диаметр мусата - 9 мм. Длина рукояти - 120 мм. Вес мусата - 291 гр. Отличный мусат для серии ножей Century. Выполнен в том же стиле что и ножи и справляется с их сталью на "ура". Стержень из стали SAE 6150 (в зависимости от партии SAE 9254). Сталь ванадиевая. На рукояти имеется кольцо из нержавеющей стали для подвешивания мусата.
1690 руб.
Tramontina Century Топор кухонный 6" 24014/006 (Код: 24014/006)
Tramontina Century Топор кухонный 6" 24014/006. Длина лезвия - 160 мм. Ширина лезвия 100 мм. Длина рукояти - 120 мм. Толщина - 3.5 мм. Вес топорика - 530 гр. Это самый качественный топорик для мяса, который Вы будете держать в руках. Массивная вещь для рубки мяса в удовольствие. Функционал понятен и прост. Прекрасная сталь и качество исполнения.
3470 руб.
Tramontina Century Нож кованый кухонный 7" 24025/007 (Код: 24025/007)
Tramontina Century Нож кухонный 7" 24025/007. Длина лезвия - 170 мм. Ширина лезвия у обуха - 47 мм. Длина рукояти - 120 мм. Толщина - 2,5 мм. (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/4 мм. Вес ножа - 200 гр. Отличный нож на замену шеф-ножу. Для тех, кто по какой-либо причине не любит шеф-ножи или они не ложатся в руку. Нож на все случаи. Ещё подойдёт для тех, кто не хочет "как у всех", т.к. внешний дизайн ножа оригинален и бросок.
4200 руб.
Tramontina Century Нож кованый филейный 6" 24023/006 (Код: 24023/006)
Tramontina Century Нож филейный 6" 24023/006. Длина лезвия - 152 мм. Ширина лезвия у обуха - 25 мм. Ширина лезвия в середине длины - 17 мм. Длина рукояти - 120 мм. Толщина - 1 мм. (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/4 мм. Вес ножа - 125 гр. Классический филейный нож. Тонкий и гибкий. Удобная рукоять обеспечит хороший хват. Теперь нарезка тонких ломтиков филе будет только в удовольствие. Но данным ножом удобно делать много другой работы на кухне, но приоритетно с мясом и рыбой.
2390 руб.
Tramontina Century Нож кованый для стейков 5" 24021/005 (Код: 24021/005)
Tramontina Century Нож для стейков 5" Длина лезвия - 120 мм. Ширина лезвия у обуха - 19,5 мм. Длина рукояти - 105 мм. Толщина - 1,7 мм. (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/4 мм.) Вес ножа - 72 гр. Идеальный нож для кухни. Готов выполнить все требования по нарезке. Отлично подходит для мяса благодаря легкой эластичности клинка и специальной форме. Европейская классика из лучшей бразильской стали.
1760 руб.
Tramontina Century Нож кованый шеф-повара 10" 24011/010 (Код: 24011/010)
Tramontina Century Нож шеф-повара 10" Длина лезвия - 258 мм. Ширина лезвия у обуха - 48 мм. Длина рукояти - 130 мм. Толщина - 3 мм. (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/3 мм. Вес ножа - 308 гр. Классический шеф нож большого размера. Данный нож привлекает внимание и не оставит равнодушным мужчину, который любит готовить, а тем более любителя настоящих хороших клинков. Он будет хозяином на кухне. Стильный и тяжелый тесак для готовки.
5480 руб.
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