Tramontina Century Нож кухонный 7" 24025/007. Длина лезвия - 170 мм. Ширина лезвия у обуха - 47 мм. Длина рукояти - 120 мм. Толщина - 2,5 мм. (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/4 мм. Вес ножа - 200 гр. Отличный нож на замену шеф-ножу. Для тех, кто по какой-либо причине не любит шеф-ножи или они не ложатся в руку. Нож на все случаи. Ещё подойдёт для тех, кто не хочет "как у всех", т.к. внешний дизайн ножа оригинален и бросок.

4200 руб.